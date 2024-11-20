Denizlispor'da Ali Yalçın'da sükunet çağrısı

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın, genç oyuncuların stresten olumsuz etkilendiğini belirterek taraftarı sükunete davet etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Denizlispor'da Ali Yalçın'da sükunet çağrısı
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20 Kasım 2024 13:00
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde son olarak evinde 7 Eylül Turgutlu 1984 takımına 4-0 yenilip düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da teknik direktör Ali Yalçın taraftara sükunet çağrısında bulundu.

Tribünlerin takıma çok sert tepki gösterdiğini belirten Ali Yalçın, "Taraftarlarımız sakin olmalı. Edilen küfürler bizim camiamıza yakışmaz. Çok genç bir takımız, futbolcularımız stresi kaldıramıyorlar. Ancak bu baskıyı elbette üzerimizden atacağız. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak" dedi.
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