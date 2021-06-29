Deniz Türüç Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Başakşehir'de kiralık olarak forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Deniz Türüç'ün takımda kalmak istediği öğrenildi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de kalmak istiyor
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29 Haziran 2021 09:48
Deniz Türüç
Deniz Türüç
Başakşehir
Başakşehir'de kiralık oynadıktan sonra yeniden 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Fenerbahçe'ye dönen Deniz Türüç, 1 Temmuz'da başlayacak hazırlık kampına katılacak.

Bu periyotta forma savaşına girecek olan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli ekipte devam etmek istediği öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncunun durumu kamptan sonra netleşecek.

Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.




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