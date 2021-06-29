Deniz Türüç Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Başakşehir'de kiralık oynadıktan sonra yeniden 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Fenerbahçe'ye dönen Deniz Türüç, 1 Temmuz'da başlayacak hazırlık kampına katılacak.
Bu periyotta forma savaşına girecek olan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli ekipte devam etmek istediği öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncunun durumu kamptan sonra netleşecek.
Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.
Bu periyotta forma savaşına girecek olan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli ekipte devam etmek istediği öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncunun durumu kamptan sonra netleşecek.
Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.