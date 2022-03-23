2002 yılında Brezilya ile Dünya Kupası kazanma başarısı gösteren kadroda bulunan Denilson, kramponları astıktan tam 12 yıl sonra futbola geri döndüğünü açıkladı.



Son olarak 2010 yılında Yunanistan 2.Lig takımlarından Kavala forması giyen Denilson, tam 12 yılın ardından Brezilya alt lig ekiplerinden Ibis ile yeşil sahalara geri döneceğini duyurdu.



Brezilyalı oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık herkese açıklamanın zamanı geldi. 'Baba', 12 yıl sonra futbola geri dönüyor! Ailem ile de verdiğimiz ortak karar sonucu artık Ibis forması giyeceğim." ifadelerini kullandı.



44 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Denilson, 1998 yılında Real Betis'e 21.5 milyon pounda transfer olarak döneminin bonservis rekorunu kırmıştı.





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