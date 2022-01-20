Dembele, Barcelona'dan ayrılıyor!

Barcelona'nın Fransız hücum oyuncusu Ousmane Dembele'nin takımdan ayrılacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dembele, Barcelona'dan ayrılıyor!
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20 Ocak 2022 12:36
İspanya La Liga devi Barcelona'nın futbol Futbol Direktörü Mateu Alemany, hücum oyuncusu Ousmane Dembele için flaş açıklamalarda bulundu.

Alemany, Dembele'nin ayrılacağını söyleyerek, "6 aydır süregelen görüşmelerimizin ardından Dembele, devam etmek istemiyor. Biz kulübüne bağlı oyuncular istiyoruz ve kendisine bir an evvel ayrılması gerektiğini ilettik. Nihai kararı yönetimin tam desteğiyle Xavi almıştır." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 11 resmi maça çıkan Fransız futvolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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