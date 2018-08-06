- Federasyon soruşturma başlattı

- Demba Ba'ya Türkiye'den destek

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Çin Süper Ligi'nde Changchun Yatai ile oynadıkları karşılaşmada ırkçı ifadelere maruz kaldığını savunan Şanghay Shenhua'nın Senegalli futbolcusu Demba Ba, yaşadığı olayın ardından büyük destek gördü.Changchun Yatai maçında rakip futbolcu Li Zhang'ın ırkçı ifadeleriyle karşılaştığını belirten Demba Ba'ya destek olan Şanghay Shenhua Teknik Direktörü Wu Jingui, futbolcusunun küçük düşürücü ifadelere maruz kaldığını açıkladı.Çinli teknik adam, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Demba Ba'nın maruz kaldığı duruma tepki göstererek, "Changchun Yatai takımından bir oyuncunun Demba Ba için küçük düşürücü ifadeler kullandığını öğrendim. Dünyanın hiçbir yerinde bu tip söylemler olmamalı." ifadelerini kullandı.Çin Süper Ligi'nde farklı ülkelerden birçok futbolcunun top koşturduğunu hatırlatan Wu Jingui, "Herkese saygı gösterilmeli. Bir daha ırkçılık olayları yaşanmamalı." yorumunu yaptı.Çin Futbol Federasyonu gözlemci raporuna dayanarak konu hakkında soruşturma açtığını bildirdi.Açıklamada, olay doğruysa dahil olan futbolculara ciddi yaptırımlar uygulanacağı ve federasyon olarak ırkçılığa net bir şekilde karşı olunduğu kaydedildi.Beşiktaş'ta oynadığı dönemde hem performansı hem de sempatik kişiliğiyle ön plana çıkan ve merhum Müslüm Gürses'in "Hangimiz Sevmedik" şarkısı adına uyarlanan Demba Ba'ya Türkiye'den de destek yağdı.Beşiktaş Kulübü de Çin Süper Ligi'nde ırkçılığa maruz kaldığını belirten eski futbolcuları Demba Ba'ya destek verdi.Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından, Senegalli futbolcunun kartal pençesi hareketinin yer aldığı fotoğraf paylaşıldı ve mesaja İngilizce "Yalnız değilsin" notu düşüldü. Paylaşımda "Irkçılığa hayır" etiketi de yer aldı. Demba Ba ise Beşiktaş'ın paylaşımını kalp emojisiyle yanıtladı.Beşiktaş ve diğer takım taraftarları da sosyal medya hesapları üzerinden 33 yaşındaki golcüye destek mesajları iletti.Demba Ba'nın vatandaşı ve arkadaşı Moussa Sow da destek verenler arasında yer aldı. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Sow, "Twitter"daki hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaştı.Demba Ba, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, elinde "Irkçılığa hayır" yazılı flamanın bulunduğu ve Beşiktaş'ta oynadığı döneme ait bir fotoğrafa yer vererek, "Irkçılığa hayır. Irkçılığa karşı yanımda duran herkese minnettarım. Ayrıca mesaj gönderen ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ayakta durmamın sebebi sizlersiniz." değerlendirmesinde bulundu.Kariyerine Çin'de devam eden Beşiktaş ve Göztepe'nin eski oyuncusu Demba Ba, deplasmanda Changchun Yatai ile oynadıkları maçın ikinci yarısında kendisine karşı ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle rakip futbolculardan Li Zhang'a sert tepki göstermiş, iki takımın oyuncuları Senegalli futbolcuyu güçlükle sakinleştirmişti.