Demba Ba: "Allah'a şükürler olsun"

Başakşehir forveti Demba Ba, Manchester United maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Demba Ba: 'Allah'a şükürler olsun'
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04 Kasım 2020 23:03
Başakşehirli Demba Ba, United karşısındaki zafer sonrası açıklamalarda bulundu. 

Demba Ba açıklamasında; "Vallahi, Allah'a şükürler olsun. Bunları yapabiliyor olmam Allah'ın verdiği güçle oldu. İlk golde atabileceğimi hissettim. Tek başımaydım, atacağımı biliyordum. İkinci golde egoistlik yapmak istedim. Edin'in geldiğini gördüm ve bıraktım. Gol oldu." dedi.


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