David Brooks açıkladı: "Lenf kanserine yakalandım"

İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'un orta saha oyuncusu David Brooks kötü bir haber aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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David Brooks açıkladı: 'Lenf kanserine yakalandım'
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13 Ekim 2021 20:31
İngiltere Championship ekiplerinden Bournemouth'un Galli orta saha oyuncusu David Brooks, lenf kanserine yakalandı.

24 yaşındaki futbolcu, kendisine 2. evre Hodgkin lenfoma teşhisi konduğunu ve tedavisine gelecek hafta başlanacağını açıkladı.

Brooks, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bu yazıyı yazmak benim için çok zor. 2. evre Hodgkin lenfoma teşhisi kondu ve önümüzdeki hafta tedaviye başlayacağım. Ben ve ailem için bir şok olmasına rağmen mümkün olan en kısa sürede tamamen iyileşip, oyuna döneceğime eminim. Hepinizi tekrar görmeyi ve en sevdiğim sporu yapmaı dört gözle bekliyorum."


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