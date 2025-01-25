Darüşşafaka Lassa, Aliağa Petkimspor'u farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 83-64'lik skorla mağlup etti.



Bu sonuçla ev sahibi takım, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 9. kez mağlup oldu. Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk



Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin



Darüşşafaka Lassa: Moore 3, Muhaymin Mustafa 8, Appleby 10, Tinkle 22, Brajkovic 5, Gach 16, Ege Demir 8, Pecarski 5, Smith 6, Tarık Sezgün, Enes Berkay Taşkıran, Tolga Kay



Aliağa Petkimspor: Beck 16, Dotson 12, Troy Selim Şav 2, Williams, Russell 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin 1, Aldrigde 6, Echenique 14, Karahan Tuan Efeoğlu



1. Periyot: 26-11



Devre: 43-28



3. Periyot: 64-37



Beş faulle çıkan: 37.52 Russell (Aliağa Petkimspor)



