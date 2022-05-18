Darüşşafaka, BSL'de yarı finalde

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Darüşşafaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 82-73 yendi.
Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan Darüşşafaka, yarı finale yükseldi.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal
Gaziantep Basketbol: Peterson 24, İsmail Cem Ulusoy, Alpha Kaba 14, Luther 1, Gulley 29, Orhan Haciyeva 4, Doyle 1, Leon Harun Apaydın
Darüşşafaka: Olaseni 18, Caupain 15, Pineiro 4, Boothe 6, Doğuş Özdemiroğlu 22, Mc Cullough 14, Sinan Güler 3, Selim Şav, Görkem Doğan
1. Periyot: 13-20
Devre: 33-41
3. Periyot: 53-64
Beş faulle çıkan: 35.25 Alpha Kaba (Gaziantep Basketbol)
Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan Darüşşafaka, yarı finale yükseldi.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal
Gaziantep Basketbol: Peterson 24, İsmail Cem Ulusoy, Alpha Kaba 14, Luther 1, Gulley 29, Orhan Haciyeva 4, Doyle 1, Leon Harun Apaydın
Darüşşafaka: Olaseni 18, Caupain 15, Pineiro 4, Boothe 6, Doğuş Özdemiroğlu 22, Mc Cullough 14, Sinan Güler 3, Selim Şav, Görkem Doğan
1. Periyot: 13-20
Devre: 33-41
3. Periyot: 53-64
Beş faulle çıkan: 35.25 Alpha Kaba (Gaziantep Basketbol)
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