Daniels ameliyat oldu, en az 4 hafta yok

New Orleans Pelicans, lateral menisküs yırtığının onarılması için başarılı bir diz ameliyatı geçiren guard Dyson Daniels'ın dört hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Daniels ameliyat oldu, en az 4 hafta yok
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16 Şubat 2024 15:43
New Orleans Pelicans, lateral menisküs yırtığının onarılması için başarılı bir diz ameliyatı geçiren guard Dyson Daniels'ın dört hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Pelicans'ın 10 Şubat'ta Portland Trail Blazers'a karşı karşılaşmasını diz ağrısı nedeniyle kaçırmış olan Daniels'a daha sonra yapılan testlerde, ameliyat gerektiren bir menisküs yırtığı keşfedilmişti.

2022 NBA Draftı'nda sekizinci sıradan seçilen Daniels, New Orleans için yedek kulübesinden önemli bir parça olmuş, ikinci NBA sezonunda 5,5 sayı ve 3,7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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