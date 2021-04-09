Daniele de Rossi, hastaneye kaldırıldı!

İtalyan futbolunun yetiştirdiği en iyi orta sahalardan olan Daniele de Rossi, hastaneye kaldırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Daniele de Rossi, hastaneye kaldırıldı!
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09 Nisan 2021 22:29
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Daniele de Rossi, hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan İtalyan Milli Takımı'nın yardımcı antrenörünün, durumunun daha kötüye gitmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

De Rossi'nin şu anda sağlık durumunun stabil olduğu ancak gözetimin sürdüğü de aktarıldı.



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