İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Daniele de Rossi, hastaneye kaldırıldı.



Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan İtalyan Milli Takımı'nın yardımcı antrenörünün, durumunun daha kötüye gitmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



De Rossi'nin şu anda sağlık durumunun stabil olduğu ancak gözetimin sürdüğü de aktarıldı.



