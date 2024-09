Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kontratını uzatması sonrası yeni bir şampiyonluk yüzüğü kazanmayı gözüne kestirdiğini söyledi.



Birçok kez kariyerinde yalnızca Warriors forması gitmek istediğini açıkça dile getirmiş olan Steph, The Athletic'ten Marcus Thompson II'ye yaptığı açıklamada, kontratını tek yıllığı 62,6 milyon dolarlık sözleşmeyle uzatma kararının yalnızca bu sebepten dolayı olmadığını belirtti:



"Hala şampiyonluk kazanmak ve kendimize bir fırsat tanımak için gerekli adımları atmak için yaptım. Standart değişmedi. Beklentiler de..."



Curry'nin yeni anlaşması, kendisini Andrew Wiggins ve Draymond Green ile birlikte 2026-27 sezonu sonuna dek sözleşme altında tutacak.



Uzun vadeli geleceği kesinleşen Curry, tekrar Larry O'Brien kupasını kaldırmaya odaklandığını da sözlerine ekledi:



"Benim bakış açımdan her şey aynı. Bulunduğum pozisyona, elimdeki fırsata ve bu yolculukta benimle beraber olan insanlardan gelen desteğe oldukça değer veriyorum.



Kariyerim boyunca tek bir takımda oynamak istediğimi her zaman belirtmiştim. Bu yüzden bu uzatma muhabbetini aradan çıkarmak ve tamamen basketbola ve sezona odaklanmak güzel oldu."



Warriors yönetimi bu yaz Curry etrafında kadrosunu yeniden düzenleme yolunda De'Anthony Melton, Kyle Anderson ve Buddy Hield'ı kadroya katmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU