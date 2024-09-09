Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Olimpiyat kadrosundan takım arkadaşı LeBron James'i "sevmeye alışması" gerektiğini itiraf etti.



Curry, 2024 Paris Olimpiyatları sırasında uzun zamandır rakibi olduktan sonra kariyerinde ilk kez bir araya geldiği James ile gelişen ilişkisi hakkında konuştu.



The Late Show with Stephen Colbert programında bu deneyimine ışık tutan Curry, eski ezeli rakibini sevmeye alışmasının zaman aldığını söyledi:



"Porto Riko ile oynadıktan sonra bir röportaj sırasında bana 'Şutunda ne sorun var? Endişeleniyor musun?' şeklinde bir soru gelmişti. Ben de 'Hayır, sonuçta kazanıyoruz ve yakında toparlayacağımı biliyorum.' demiştim.



Bunu söyler söylemez, LeBron arkamdan gelerek 'Kesinlikle toparlar.' demişti. Bu bana oldukça özgüven sağlamıştı. Aynı zamanda hazırlıksız da yakalanmıştım, çünkü tüm o çekişmelerimizden sonra o adamı sevmeye alışmam gerekiyordu."



2010'lu yıllar içinde dört kez üst üste NBA Finallerinde karşı karşıya gelmiş olan Curry ve James ikilisi, Olimpiyatlar için bir araya gelerek ortak bir hedef olan altın madalya için birlikte çalışmış oldu.





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