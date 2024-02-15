Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, WNBA takımı New York Liberty'nin yıldızı Sabrina Ionescu ile 2024 NBA All-Star Hafta Sonu'nda rekabet edeceği Üç Sayı Yarışması'nın büyük bir etki yaratma fırsatı olduğuna inandığını belirtti.



Curry, Ionescu ile yer alacağı yarışma hakkında şunları söyledi:



"İnsanların genel olarak rekabet hakkındaki düşüncelerini yeniden şekillendireceğiz. Spor salonlarında bu oyunu oynayan kız ve erkek çocuklar var. Sonuç ne olursa olsun, kayda değer bir ana yatırım yapma şansımız olacak."



Ionescu ise, bu yarışmanın NBA ve WNBA oyuncuları arasındaki karşılıklı saygıyı temsil ettiğini belirtti:



"Belki çok fazla WNBA maçı izlememiş bir çocuk, bu yarışmayı izleyerek bir gün idolüne karşı şut atabilme hayalini kuracaktır. Biz bu anlatıyı değiştirme çabasının küçük bir parçasıyız. Bu gerçekten senaryoya bağlı bir şey değil. Hakiki bir şey. Elimize geçen bu fırsat için gerçekten heyecanlıyız."



Curry ve Ionescu, Cumartesi günü Indianapolis'te karşı karşıya gelecek.



