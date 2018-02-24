Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova play-off turuna yükselmeye garantileyen ilk takım oldu.
Haftaya lider giren CSKA Moskova, sahasında İspanya'nın Baskonia takımını konuk etti. Müsabakayı 93-86 kazanan Rus ekibi, 18 galibiyete ulaşarak bitime 7 hafta kala play-off turuna yükselmeyi garantiledi.
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımı sahasında ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 89-70 kazandı ve bu sezonki 16. galibiyetini aldı.
Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise sahasında konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris ekibine 86-70 yenildi. Ligdeki 17. kez yenilen lacivert-beyazlı ekip, son sırada kaldı.
- Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya): 93-86
Fenerbahçe Doğuş - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 89-70
Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya): 80-70
Unicaja Malaga (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 83-69
Khimki (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 78-61
Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya): 70-86
Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 86-62
Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 74-101
- Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta sonrasında oluşan puan durumu şöyle:
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Haftaya lider giren CSKA Moskova, sahasında İspanya'nın Baskonia takımını konuk etti. Müsabakayı 93-86 kazanan Rus ekibi, 18 galibiyete ulaşarak bitime 7 hafta kala play-off turuna yükselmeyi garantiledi.
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımı sahasında ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 89-70 kazandı ve bu sezonki 16. galibiyetini aldı.
Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise sahasında konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris ekibine 86-70 yenildi. Ligdeki 17. kez yenilen lacivert-beyazlı ekip, son sırada kaldı.
- Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya): 93-86
Fenerbahçe Doğuş - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 89-70
Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya): 80-70
Unicaja Malaga (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 83-69
Khimki (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 78-61
Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya): 70-86
Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 86-62
Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 74-101
- Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta sonrasında oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Attığı
|Yediği
|Averaj
|Puan
|1. CKSA Moskova
|23
|18
|5
|2056
|1829
|227
|41
|2. Olympiakos
|23
|16
|7
|1723
|1685
|38
|39
|3. Fenerbahçe Doğuş
|23
|16
|7
|1808
|1683
|125
|39
|4. Real Madrid
|23
|14
|9
|1949
|1795
|154
|37
|5. Zalgiris
|23
|14
|9
|1862
|1840
|22
|37
|6. Khimki
|23
|14
|9
|1786
|1766
|20
|37
|7. Panathinaikos Superfoods
|23
|14
|9
|1769
|1760
|9
|37
|8. Maccabi FOX
|23
|12
|11
|1878
|1929
|-51
|35
|9. Baskonia
|23
|10
|13
|1884
|1856
|28
|33
|10. Unicaja Malaga
|23
|10
|13
|1776
|1823
|-47
|33
|11. Brose Bamberg
|23
|9
|14
|1736
|1814
|-78
|32
|12. Kızılyıldız MTS
|23
|9
|14
|1799
|1916
|-117
|32
|13. Valencia
|23
|8
|15
|1757
|1827
|-70
|31
|14. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|23
|7
|16
|1843
|1966
|-123
|30
|15. Barcelona Lassa
|23
|7
|16
|1847
|1851
|-4
|30
|16. Anadolu Efes
|23
|6
|17
|1778
|1911
|-133
|29