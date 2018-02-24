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CSKA play-off'u garantileyen ilk takım oldu

Euroleague'de 23. hafta maçları yapılırken liderliğini sürdüren CSKA Moskova, play-off turuna yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe Doğuş'un AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı yendiği haftada Anadolu Efes, Zalgiris'e mağlup oldu.

Kaynak: AA
CSKA play-off'u garantileyen ilk takım oldu
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24 Şubat 2018 13:29
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova play-off turuna yükselmeye garantileyen ilk takım oldu.

Haftaya lider giren CSKA Moskova, sahasında İspanya'nın Baskonia takımını konuk etti. Müsabakayı 93-86 kazanan Rus ekibi, 18 galibiyete ulaşarak bitime 7 hafta kala play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımı sahasında ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 89-70 kazandı ve bu sezonki 16. galibiyetini aldı.

Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise sahasında konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris ekibine 86-70 yenildi. Ligdeki 17. kez yenilen lacivert-beyazlı ekip, son sırada kaldı.

- Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya): 93-86

Fenerbahçe Doğuş - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 89-70

Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya): 80-70

Unicaja Malaga (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 83-69

Khimki (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 78-61

Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya): 70-86

Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 86-62

Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 74-101

- Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta sonrasında oluşan puan durumu şöyle:

Takım Maç  Galibiyet  Mağlubiyet  Attığı  Yediği  Averaj  Puan 
 1. CKSA Moskova  23  18  5  2056  1829  227  41
 2. Olympiakos  23  16  7  1723  1685  38  39
 3. Fenerbahçe Doğuş  23  16  7  1808  1683  125  39
 4. Real Madrid  23   14  9  1949  1795  154  37
 5. Zalgiris  23  14  9  1862  1840  22  37
 6. Khimki  23  14  9  1786  1766  20  37
 7. Panathinaikos Superfoods  23  14   9   1769  1760  9  37
 8. Maccabi FOX  23  12  11  1878  1929  -51  35
 9. Baskonia  23  10  13  1884  1856  28  33
 10. Unicaja Malaga  23  10  13  1776  1823  -47  33
 11. Brose Bamberg  23  9  14  1736  1814  -78  32
 12. Kızılyıldız MTS  23  9  14  1799  1916  -117  32
 13. Valencia  23  8   15  1757  1827  -70  31
 14. AX Armani Exchange Olimpia Milan   23  7  16  1843  1966  -123  30
 15. Barcelona Lassa  23  7  16  1847  1851  -4  30
 16. Anadolu Efes  23  6  17  1778  1911  -133  29
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