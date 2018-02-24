Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği Averaj Puan 1. CKSA Moskova 23 18 5 2056 1829 227 41 2. Olympiakos 23 16 7 1723 1685 38 39 3. Fenerbahçe Doğuş 23 16 7 1808 1683 125 39 4. Real Madrid 23 14 9 1949 1795 154 37 5. Zalgiris 23 14 9 1862 1840 22 37 6. Khimki 23 14 9 1786 1766 20 37 7. Panathinaikos Superfoods 23 14 9 1769 1760 9 37 8. Maccabi FOX 23 12 11 1878 1929 -51 35 9. Baskonia 23 10 13 1884 1856 28 33 10. Unicaja Malaga 23 10 13 1776 1823 -47 33 11. Brose Bamberg 23 9 14 1736 1814 -78 32 12. Kızılyıldız MTS 23 9 14 1799 1916 -117 32 13. Valencia 23 8 15 1757 1827 -70 31 14. AX Armani Exchange Olimpia Milan 23 7 16 1843 1966 -123 30 15. Barcelona Lassa 23 7 16 1847 1851 -4 30 16. Anadolu Efes 23 6 17 1778 1911 -133 29

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova play-off turuna yükselmeye garantileyen ilk takım oldu.Haftaya lider giren CSKA Moskova, sahasında İspanya'nın Baskonia takımını konuk etti. Müsabakayı 93-86 kazanan Rus ekibi, 18 galibiyete ulaşarak bitime 7 hafta kala play-off turuna yükselmeyi garantiledi.THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımı sahasında ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 89-70 kazandı ve bu sezonki 16. galibiyetini aldı.Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise sahasında konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris ekibine 86-70 yenildi. Ligdeki 17. kez yenilen lacivert-beyazlı ekip, son sırada kaldı.CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya): 93-86Fenerbahçe Doğuş - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 89-70Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya): 80-70Unicaja Malaga (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 83-69Khimki (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 78-61Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya): 70-86Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 86-62Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 74-101THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta sonrasında oluşan puan durumu şöyle: