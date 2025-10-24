Crystal Palace'a sahasında şok yenilgi!

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Crystal Palace, AEK Larnaca'yı konuk etti.
Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi AEK Larnaca, 1-0'lık skorla kazandı.
Larnaca'ya galiibyeti getiren golü dakika 51'de Rijad Bajic kaydetti.
Bu sonucun ardından Crystal Palace, 3 puanda kaldı. AEK Larnaca, 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı.
UEFA Konferans Ligi'nin bir sonraki maçında Crystal Palace, AZ Alkmaar'ı konuk edecek. AEK Larnaca, Abderdeen'i ağırlayacak.
