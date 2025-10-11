Cristiano Ronaldo, Neves'e duacı

Cristiano Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti'ni Ruben Neves'in 90+1. dakikadaki golüyle mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maç haftasında Portekiz ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan maç 0-0 sona erdi.

Portekiz, 75. dakikada Cristiano Ronaldo ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İrlanda'da Başakşehirli Festy Ebosele 64 dakikada sahada kaldı. Portekiz'de Fenerbahçeli Nelson Semedo ise 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Grupta ilk puan kaybını yaşayan Portekiz, 7 puana ulaştı. İrlanda ise puanını 2 yaptı.

Portekiz, bir sonraki maçında 2. sıradaki Macaristan'ı ağırlayacak. İrlanda ise Ermenistan'ı konuk edecek.

