Crespo'dan şampiyonluk yorumu "Galatasaray da iyi takım!"

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Crespo'dan şampiyonluk yorumu 'Galatasaray da iyi takım!'
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09 Aralık 2023 22:23
Son güncelleme 09 Aralık 2023 22:32
Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Crespo, "Çok mutluyum, hem kendi adıma hem takım adına. Harika bir performans sergiledik. Adil bir sonuç oldu. Hak ettiğimizi aldık. Kendi kalitemizi biliyorduk. Danimarka'daki maç kazaydı. Bu tarz kazalar, büyük takımların başına gelir. Önemli olan reaksiyondur. Biz de Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında bunu gösterdik." dedi.

"BEN DEĞİL FENERBAHÇE ÖNEMLİ"

Oynama süresine değinen Crespo, "Sezon başında çok fazla süre almıyordum. Ben fırsatı bekledim, çalışmalarımı sürdürdüm. Hem kendime hem de çalışmaya inanıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Kimin oynadığının önemi yok, her zaman en önemlisi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

"G.SARAY DA İYİ TAKIM"

Son olarak şampiyonluk yarışına değinen Crespo, "Dengeli bir şampiyonluk yarışı oluyor. Galatasaray da çok iyi takım. Bu şekilde devam edecektir. Biz kendi çalışmalarımıza, kalitelerimize inanıyoruz. Başaracağımızı biliyoruz. Şampiyonluğu istiyoruz." dedi.



 

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