Crespo'dan şampiyonluk yorumu 'Galatasaray da iyi takım!'

Kendi kalitemizi biliyorduk. Danimarka'daki maç kazaydı. Bu tarz kazalar, büyük takımların başına gelir. Önemli olan reaksiyondur. Biz de Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında bunu gösterdik."

Sezon başında çok fazla süre almıyordum. Ben fırsatı bekledim, çalışmalarımı sürdürdüm. Hem kendime hem de çalışmaya inanıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Kimin oynadığının önemi yok, her zaman en önemlisi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.





"Dengeli bir şampiyonluk yarışı oluyor. Galatasaray da çok iyi takım. Bu şekilde devam edecektir. Biz kendi çalışmalarımıza, kalitelerimize inanıyoruz. Başaracağımızı biliyoruz. Şampiyonluğu istiyoruz." dedi.