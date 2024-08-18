Çorum-Karagümrük maçında kazanan yok!

Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Çorum FK ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

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Çorum-Karagümrük maçında kazanan yok!
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18 Ağustos 2024 21:17
Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Çorum FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Ev sahibi ekibin golleri 8. dakikada Thomas Verheydt, 79. dakikada Gerolda'dan geldi. Karagümrük'ün gollerini ise 56 ve 69. dakikalarda Wesley kaydetti.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 2'ye çıkardı. Çorum FK ise ligdeki ilk puanını aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Çorum FK, Bandırmaspor ile oynayacak. Karagümrük ise Manisa'yı ağırlayacak.

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