Çorum FK, iki transferi birden açıkladı!

Ahlatcı Çorum FK, Sanko ve Polat Abay'ı kadrosuna kattı.

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Çorum FK, iki transferi birden açıkladı!
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07 Ağustos 2024 22:35
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ismaila Isa Sonko ve Polat Abay'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, en son Trendyol 2. Lig ekiplerinden Karaman FK'de forma giyen sol kanat oyuncusu 21 yaşındaki Polat Abay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Paylaşımda ayrıca, Senegalli orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Ismaila Isa Sonko ile de 3 yıllık anlaşma sağlandığı aktarıldı.

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