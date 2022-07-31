İngiltere'de Community Shield maçında Liverpool ile Manchester City, karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Liverpool 3-1'lik skorla kazandı.
Liverpool, Trent Alexander Arnold'un 21. dakikada golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmadı ve Liverpool, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Manchester City, yeni transferi Julian Alvarez'in 72. dakikada attığı golle skoru eşitledi.
Liverpool'a yeniden öne geçiren gol Muhammed Salah'tan geldi. Mısırlı yıldız, karşılaşmanın 83. dakikasında penaltıyı gole çevirdi. Maçta son sözü Darwin Nunez söyledi. Golcü futbolcu, uzatma anlarında maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti.
Liverpool, Trent Alexander Arnold'un 21. dakikada golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmadı ve Liverpool, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Manchester City, yeni transferi Julian Alvarez'in 72. dakikada attığı golle skoru eşitledi.
Liverpool'a yeniden öne geçiren gol Muhammed Salah'tan geldi. Mısırlı yıldız, karşılaşmanın 83. dakikasında penaltıyı gole çevirdi. Maçta son sözü Darwin Nunez söyledi. Golcü futbolcu, uzatma anlarında maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti.
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