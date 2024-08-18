Club Brugge'dan sezonun ilk galibiyeti

Belçika Pro Lig'in 4. haftasında Club Brugge, konuk ettiği Royal Antwerp'i 1-0 yendi ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Club Brugge'dan sezonun ilk galibiyeti
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18 Ağustos 2024 16:37
Belçika Pro Lig'in 4. haftasında Club Brugge, Royal Antwerp'i konuk etti.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Club Brugge'un golünü 81. dakikada penaltıdan Gustaf Nilsson kaydetti.

Royal Antwerp'te Denis Odoi ise 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte sezonun ilk galibiyetini alan Club Brugge, puanını 4'e yükseltti. Antwerp ise 6 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Club Brugge, Dender'e konuk olacak. Antwerp ise Mechelen'i ağırlayacak.

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