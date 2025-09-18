Los Angeles Clippers organizasyonu içerisindeki birden fazla kaynağın aktardığı bilgilere göre ekip, artık Kawhi Leonard etrafında kadro kurma stratejisinden uzaklaşmaya hazırlanıyor.Bu karar, Leonard ile iflas eden Aspiration şirketi arasında yapılan tartışmalı 28 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasına yönelik NBA'in başlattığı soruşturmanın devam ettiği bir dönemde geldi. Söz konusu şirketin, Clippers sahibi Steve Ballmer tarafından kısmen finanse edilmiş olması, süreci daha da hassas bir hale getirdi.Clippers'ın eski bir çalışanı, bu soruşturmanın Ballmer açısından farklı bir boyuta ulaştığını vurguladı:Kaynaklar, Clippers yönetiminin Leonard'ı kadronun merkezinden çıkaracak bir gelecek planlamasına çoktan başladığını belirtti. Bir başka eski çalışan ise,dedi.Tüm bu çalkantılara rağmen birçok genel menajer ve lig yöneticisi, Leonard'ın sözleşmesi bitene kadar Clippers forması giymeye devam edeceğini öngörüyor. Leonard'ın kontratı 2026-27 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.İddialara göre Leonard'ın bu sponsorluk anlaşması kapsamında herhangi bir tanıtım çalışması yapması gerekmiyordu. Bu durum, potansiyel bir maaş tavanı ihlali şüphesi doğurdu.Ballmer ise herhangi bir kural ihlali yapmadığını kesin bir dille reddederek, Aspiration tarafındanve Clippers ile Leonard arasındaki ilişkinin bu anlaşmadan tamamen bağımsız olduğunu savundu.Geçtiğimiz sezon sadece 37 maçta forma giyen Leonard, sağlıklı olduğu dönemlerde etkileyici bir performans ortaya koydu. 21.5 sayı ortalaması ve %41 üç sayı isabet oranı yakalayarak üretkenliğini sürdürdü.