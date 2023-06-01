Cimnastik'te yılın enlerine iki aday

Avrupa Cimnastik Birliği, 2022 ödülleri için Yılmaz Göktekin'i "yılın antrenörü", Adem Asil'i de "yılın erkek cimnastikçisi" olarak aday gösterdi.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Avrupa Cimnastik Birliği, 2022 ödülleri için Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Yılmaz Göktekin'i 'yılın antrenörü', milli sporcumuz Adem Asil'i de 'yılın erkek cimnastikçisi' kategorilerinde aday gösterdi." ifadeleri kullanıldı.



