Cimnastik'te yılın enlerine iki aday

Cimnastik'te 2022 ödülleri için Yılmaz Göktekin "yılın antrenörü", Adem Asil de "yılın erkek cimnastikçisi" olarak aday gösterildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cimnastik'te yılın enlerine iki aday
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01 Haziran 2023 18:01
Avrupa Cimnastik Birliği, 2022 ödülleri için Yılmaz Göktekin'i "yılın antrenörü", Adem Asil'i de "yılın erkek cimnastikçisi" olarak aday gösterdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Avrupa Cimnastik Birliği, 2022 ödülleri için Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Yılmaz Göktekin'i 'yılın antrenörü', milli sporcumuz Adem Asil'i de 'yılın erkek cimnastikçisi' kategorilerinde aday gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

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