Cikalleshi: "Farkı kapatmak istiyorduk"

Konyaspor'un Trabzonspor karşısında tek golünü atan Sokol Cikalleshi maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cikalleshi: 'Farkı kapatmak istiyorduk'
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13 Şubat 2022 21:30
İttifak Holding Konyaspor'un Trabzonspor deplasmanında tek golünü atan Sokol Cikalleshi, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Cikalleshi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Maça inançlı bir şekilde çıktık. Aradaki farkı kapatmak istiyorduk ama maalesef şanslı değildik. Yine de elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok inandık. Çabalarımız yeterli olmadı. taraftarlarımız ve şehrimiz adına üzgünüm. Onları mutlu etmek istedik. Kalan maçlarda iyi sonuçlar almak istiyoruz"

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