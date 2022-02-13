Cikalleshi: 'Farkı kapatmak istiyorduk'

İttifak Holding Konyaspor'un Trabzonspor deplasmanında tek golünü atan Sokol Cikalleshi, maç sonu açıklamalarda bulundu.



Cikalleshi'nin açıklamaları şu şekilde:



"Maça inançlı bir şekilde çıktık. Aradaki farkı kapatmak istiyorduk ama maalesef şanslı değildik. Yine de elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok inandık. Çabalarımız yeterli olmadı. taraftarlarımız ve şehrimiz adına üzgünüm. Onları mutlu etmek istedik. Kalan maçlarda iyi sonuçlar almak istiyoruz"





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