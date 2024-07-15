Cihan Çanak, Trabzonspor'a umut veriyor

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cihan Çanak kısa sürede teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmeyi başardı.

Haber; Sabah
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Cihan Çanak, Trabzonspor'a umut veriyor
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15 Temmuz 2024 10:18
Yeni sezon öncesi Trabzonspor'a Standart Liege'den kadroya katılan Cihan Çanak, Macaristan kampındaki görüntüsüyle büyük takdir topladı.

Antrenmanlardaki enerjisi ve hazırlık maçlarındaki hırsı ile göz dolduran 19 yaşındaki oyuncu; sağ kanat, sol kanat ve ofansif orta sahada oynamasıyla da göze girdi.

Altyapıdan takıma katılan Salih Malkoçoğlu ile birlikte Cihan'ı öven Abdullah Avcı, "Cihan ve Salih umut veriyor. Çok iyi adapte oldu ve çok iyi çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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