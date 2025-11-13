Christie'den sert çıkış: '55 yaşındaki ben çıksam daha iyi oynardım'

Sacramento Kings, geçtiğimiz gece Atlanta Hawks'a 133-100 yenilerek üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.
Başantrenör Doug Christie, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında sert bir değerlendirme yaparak takımının mücadele seviyesini yerden yere vurdu.
Christie sözlerine şu ifadelerle başladı:
"Utanç verici. Mücadele seviyesi sıfır. Olay bu."
Christie, oyuncuların bireysel olarak kendilerine bakmaları gerektiğini söyleyerek devam etti:
"Aynaya bakıp 'Benim mücadele seviyem bu mudur?' diye sormanız lazım. Her bir oyuncuya bireysel olarak video göstereceğiz. Eğer mücadele seviyeniz buysa, bu kabul edilemez. Nokta."
Hawks'ın özel bir şey yapmadığını, ancak Kings'in reaksiyon göstermediğini vurgulayan Christie, şöyle konuştu:
"Rakip koşuyor sadece, hızlı hücuma çıkıyor. Özel bir şey yok. Ama böyle bir takıma karşı oynarken mücadele etmek zorundasınız. Etmezseniz de sonuç her seferinde böyle olur."
Christie daha sonra franchise'ı temsil etme sorumluluğunu hatırlatarak sözlerini sertleştirdi:
"Formayı giyiyorsan, onu doğru şekilde temsil edeceksin. Taraftarlar buraya gelip gördükleri şeyle gurur duymalı. Utanç duyup çıkmamalı. Bu kabul edilemez, tamamen kabul edilemez.
Her şey düzelecek. Dün de söyledim, bu süreçte iniş çıkışlar olacak. Çünkü bir şeylerin kabul edilemez olduğunu söylemeye başladığınızda, herkes beklediğiniz gibi tepki vermez. Ama bunu yapacağız, ve sonunda istediğimiz noktaya geleceğiz."
Christie son bir cümleyle maçtaki performansa olan öfkesini özetledi:
"55 yaşındayım ve keşke formayı ben giyseydim. Onlardan daha iyi oynardım. En azından altı faulün hepsini kullanırdım. Hareket edemezdim ama birini mutlaka faulle durdururdum."
Kings, dört maçlık bu seride maç başına 132 sayı yiyerek savunmada büyük bir düşüş yaşadı. Sezon dereceleri şu anda 3-9.
