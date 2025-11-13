Christie'den sert çıkış: '55 yaşındaki ben çıksam daha iyi oynardım'

Sacramento Kings, geçtiğimiz gece Atlanta Hawks'a 133-100 yenilerek üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.Başantrenör Doug Christie, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında sert bir değerlendirme yaparak takımının mücadele seviyesini yerden yere vurdu.Christie sözlerine şu ifadelerle başladı:Christie, oyuncuların bireysel olarak kendilerine bakmaları gerektiğini söyleyerek devam etti:Hawks'ın özel bir şey yapmadığını, ancak Kings'in reaksiyon göstermediğini vurgulayan Christie, şöyle konuştu:Christie daha sonra franchise'ı temsil etme sorumluluğunu hatırlatarak sözlerini sertleştirdi:Christie son bir cümleyle maçtaki performansa olan öfkesini özetledi:Kings, dört maçlık bu seride maç başına 132 sayı yiyerek savunmada büyük bir düşüş yaşadı. Sezon dereceleri şu anda 3-9.