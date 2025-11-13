13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Christie'den sert çıkış: "55 yaşındaki ben çıksam daha iyi oynardım"

Sacramento Kings koçu Doug Christie, takımının Atlanta Hawks'a karşı aldığı 133-100'lük yenilgi sonrası basın toplantısında ateş püskürdü.

calendar 13 Kasım 2025 15:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Christie'den sert çıkış: '55 yaşındaki ben çıksam daha iyi oynardım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sacramento Kings, geçtiğimiz gece Atlanta Hawks'a 133-100 yenilerek üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Başantrenör Doug Christie, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında sert bir değerlendirme yaparak takımının mücadele seviyesini yerden yere vurdu.

Christie sözlerine şu ifadelerle başladı:

"Utanç verici. Mücadele seviyesi sıfır. Olay bu."


Christie, oyuncuların bireysel olarak kendilerine bakmaları gerektiğini söyleyerek devam etti:

"Aynaya bakıp 'Benim mücadele seviyem bu mudur?' diye sormanız lazım. Her bir oyuncuya bireysel olarak video göstereceğiz. Eğer mücadele seviyeniz buysa, bu kabul edilemez. Nokta."

Hawks'ın özel bir şey yapmadığını, ancak Kings'in reaksiyon göstermediğini vurgulayan Christie, şöyle konuştu:

"Rakip koşuyor sadece, hızlı hücuma çıkıyor. Özel bir şey yok. Ama böyle bir takıma karşı oynarken mücadele etmek zorundasınız. Etmezseniz de sonuç her seferinde böyle olur."

Christie daha sonra franchise'ı temsil etme sorumluluğunu hatırlatarak sözlerini sertleştirdi:

"Formayı giyiyorsan, onu doğru şekilde temsil edeceksin. Taraftarlar buraya gelip gördükleri şeyle gurur duymalı. Utanç duyup çıkmamalı. Bu kabul edilemez, tamamen kabul edilemez.

Her şey düzelecek. Dün de söyledim, bu süreçte iniş çıkışlar olacak. Çünkü bir şeylerin kabul edilemez olduğunu söylemeye başladığınızda, herkes beklediğiniz gibi tepki vermez. Ama bunu yapacağız, ve sonunda istediğimiz noktaya geleceğiz."

Christie son bir cümleyle maçtaki performansa olan öfkesini özetledi:

"55 yaşındayım ve keşke formayı ben giyseydim. Onlardan daha iyi oynardım. En azından altı faulün hepsini kullanırdım. Hareket edemezdim ama birini mutlaka faulle durdururdum."

Kings, dört maçlık bu seride maç başına 132 sayı yiyerek savunmada büyük bir düşüş yaşadı. Sezon dereceleri şu anda 3-9.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.