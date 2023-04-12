CHP İstanbul milletvekili adayları listesi: 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları kim oldu?

CHP İstanbul milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.CHP İstanbul milletvekili adayları listesi 2023
İşte 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi...
İstanbul 1'inci bölge;
1. Oğuz Kaan Salıcı,
2. Gamze Akkuş İlgezdi,
3. Fethi Açıkel,
4. Gökhan Günaydın,
5. Birol Aydın (Saadet Partisi),
6. Ahmet Ersagun Yücel (İYİ Parti),
7. Elif Esen (DEVA),
8. Hasan Karal (DEVA),
9. Cemal Enginyurt (DP),
10. Selim Temurcİ (Gelecek Partisi),
11. Ali Gökçek,
12. Suat Özçağdaş,
13. Özcan Baripoğlu,
14. Sevgi Kılıç,
15. Olgun Çelik,
16. Doğan Çakmak,
17. Kenan Otlu,
18. Efendi Argunşah,
19. Murat Kantekin,
20. Aysemin Gülmez,
21. Ahmet Can Yılmaz,
22. Ebru Zor,
23. Erdoğan Erden,
24. Füsun Sökmez,
25. Necla Erdem,
26. Bülent Kulkuloğlu,
27. Güllü Saran,
28. Yücel Oto,
29. Necdet Ay,
30. Elife Gamze Öztürk,
31. Hakan Bekar,
32. Dursun Can Kırtorun,
33. Murat Gökhan Ofluoğlu,
34. Hale Dilek Tosun,
35. Abdullah Onur Bildirici.
İstanbul 2'nci bölge;
1. Namık Tan,
2. Yunus Emre,
3. Gökhan Zeybek,
4. Enis Berberoğlu,
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi),
6. Yüksel Mansur Kılınç,
7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi),
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA),
9. Berna Sukas (İYİ Parti),
10. Fuat Yıldırım,
11. Onur Aydın (İYİ Parti),
12. Işık Öğütçü,
13. Soner Özimer,
14. Mehmet Ali Yüksel,
15. Şaban Karaaslan,
16. Elmas Aruz,
17. Muharrem Naci Temiz,
18. Selim Yalınkılıç,
19. Gözde Fil,
20. Bülent Ütebay,
21. Mehmet Süleyman Türker,
22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı,
23. Ali Arman,
24. Bediha Büyükgebiz,
25. Özgür Nemutlu,
26. Ezgi Pekşen,
27. Refik Ersin Eroğlu.
İstanbul 3'üncü bölge;
1. Engin Altay,
2. Erdoğan Toprak,
3. Türkan Elçi,
4. İlhan Kesici,
5. Zeynel Emre,
6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA),
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi),
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi),
9. Özgür Karabat,
10. Medeni Yılmaz (DEVA),
11. Turan Taşkın Özer,
12. Doruk Bulut,
13. Oğuz Kemal Yakar,
14. Turgay Özcan,
15. Fevzi Donat,
16. Utku Caner Çaykara,
17. Hüseyin Remzi Gökbulak,
18. Bayram Ali Çeşmeci,
19. Recep Karakoç,
20. Burak Yıldırım,
21. Eda Kurt,
22. Kazım Özeren,
23. Margarit Dikme,
24. Mehtap Albayrak,
25. Nazlı Akyüz,
26. Özlem Durdağıdokuyucu,
27. Sinam Karahan,
28. Sinem Özcan,
29. Süleyman Şafak,
30. Cemal Doğan,
31. Hüseyin Arda Engizek,
32. Turgut Koç,
33. Server Gökmen,
34. Ender Unutanersözlü,
35. Neşe Kıyık,
36. Yaren Karaca
CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
İşte 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi...
İstanbul 1'inci bölge;
1. Oğuz Kaan Salıcı,
2. Gamze Akkuş İlgezdi,
3. Fethi Açıkel,
4. Gökhan Günaydın,
5. Birol Aydın (Saadet Partisi),
6. Ahmet Ersagun Yücel (İYİ Parti),
7. Elif Esen (DEVA),
8. Hasan Karal (DEVA),
9. Cemal Enginyurt (DP),
10. Selim Temurcİ (Gelecek Partisi),
11. Ali Gökçek,
12. Suat Özçağdaş,
13. Özcan Baripoğlu,
14. Sevgi Kılıç,
15. Olgun Çelik,
16. Doğan Çakmak,
17. Kenan Otlu,
18. Efendi Argunşah,
19. Murat Kantekin,
20. Aysemin Gülmez,
21. Ahmet Can Yılmaz,
22. Ebru Zor,
23. Erdoğan Erden,
24. Füsun Sökmez,
25. Necla Erdem,
26. Bülent Kulkuloğlu,
27. Güllü Saran,
28. Yücel Oto,
29. Necdet Ay,
30. Elife Gamze Öztürk,
31. Hakan Bekar,
32. Dursun Can Kırtorun,
33. Murat Gökhan Ofluoğlu,
34. Hale Dilek Tosun,
35. Abdullah Onur Bildirici.
İstanbul 2'nci bölge;
1. Namık Tan,
2. Yunus Emre,
3. Gökhan Zeybek,
4. Enis Berberoğlu,
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi),
6. Yüksel Mansur Kılınç,
7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi),
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA),
9. Berna Sukas (İYİ Parti),
10. Fuat Yıldırım,
11. Onur Aydın (İYİ Parti),
12. Işık Öğütçü,
13. Soner Özimer,
14. Mehmet Ali Yüksel,
15. Şaban Karaaslan,
16. Elmas Aruz,
17. Muharrem Naci Temiz,
18. Selim Yalınkılıç,
19. Gözde Fil,
20. Bülent Ütebay,
21. Mehmet Süleyman Türker,
22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı,
23. Ali Arman,
24. Bediha Büyükgebiz,
25. Özgür Nemutlu,
26. Ezgi Pekşen,
27. Refik Ersin Eroğlu.
İstanbul 3'üncü bölge;
1. Engin Altay,
2. Erdoğan Toprak,
3. Türkan Elçi,
4. İlhan Kesici,
5. Zeynel Emre,
6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA),
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi),
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi),
9. Özgür Karabat,
10. Medeni Yılmaz (DEVA),
11. Turan Taşkın Özer,
12. Doruk Bulut,
13. Oğuz Kemal Yakar,
14. Turgay Özcan,
15. Fevzi Donat,
16. Utku Caner Çaykara,
17. Hüseyin Remzi Gökbulak,
18. Bayram Ali Çeşmeci,
19. Recep Karakoç,
20. Burak Yıldırım,
21. Eda Kurt,
22. Kazım Özeren,
23. Margarit Dikme,
24. Mehtap Albayrak,
25. Nazlı Akyüz,
26. Özlem Durdağıdokuyucu,
27. Sinam Karahan,
28. Sinem Özcan,
29. Süleyman Şafak,
30. Cemal Doğan,
31. Hüseyin Arda Engizek,
32. Turgut Koç,
33. Server Gökmen,
34. Ender Unutanersözlü,
35. Neşe Kıyık,
36. Yaren Karaca
CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ