CHP Antalya milletvekili adayları listesi: 2023 CHP Antalya milletvekili adayları kim oldu?

CHP Antalya milletvekili aday listesi açıklandı. 2023 Antalya CHP milletvekilleri aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu. CHP, ortak liste kararı dolayısıyla DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili isimlere de pek çok ilde yer verdi. CHP Antalya milletvekili adayları kim oldu? İşte 2023 CHP Antalya milletvekili adayları isim listesi...

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CHP Antalya milletvekili adayları listesi: 2023 CHP Antalya milletvekili adayları kim oldu?
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12 Nisan 2023 12:53
CHP Antalya milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Antalya CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Antalya Milletvekili adayları…
CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

İşte 2023 CHP Antalya milletvekili adayları isim listesi...

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. Aliye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök

CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYISI 2023

28. dönem Antalya milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Antalya 17 milletvekili çıkaracak.

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

 

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