CHP Antalya milletvekili adayları listesi: 2023 CHP Antalya milletvekili adayları kim oldu?

CHP Antalya milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Antalya CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Antalya Milletvekili adayları…İşte 2023 CHP Antalya milletvekili adayları isim listesi...1. Sururi Corabatur2. Cavit Arı3. Aliye Coşar4. Mustafa Erdem5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)7. Murat Özçelik8. Ercüment Taşdemir9. Nilüfer Defeci10. Vahap Tuncer11. Sibel Gezen12. Ramiz Atakan13. Emrah Yurtlak14. Zehra Milli15. Hatice Kübra Turan16. Müge Gezginci Uysal17. Mehmet Gök28. dönem Antalya milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Antalya 17 milletvekili çıkaracak.Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.