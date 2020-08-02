Chelsea'de Oblak transferi imkansıza dönüşüyor

Chelsea'de Kepa'nın performans düşüklüğü sonrası kaleye takviye için harekete geçti. Frank Lampard'ın özellikle istediği Atletico Madridli kaleci Jan Oblak için devreye giren Chelsea'de bu transfer suya düşebilir.



Chelsea'de Hakim Ziyech, Timo Werner gibi transferlerin ardından Kai havertz transferi de gerçekleşirse mali olarak Oblak transferini karşılama şansı kalmayacak.



ATLETICO'NUN KAPILARI KAPALI



Slovenyalı kaleci Jan Oblak'ın takımı ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşme fesih bedeli 135 milyon avro olan oyuncu için Chelsea'nin bu rakamı gözden çıkarması Havertz sonrası mümkün olmayacak.



Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Oblak için transfer pazarlığı yapmayacaklarını açıkladı.



Atletico Madrid'de Simeone'nin gözdelerinden olan 27 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon takımı ile 48 resmi maça çıktı. Slovenyalı kaleci bu maçlarda kalesinde 36 gol görürken, toplam 22 maçta da kalesini gole kapattı.



