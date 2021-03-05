Chelsea Liverpool'u deplasmanda devirdi

Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

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Chelsea Liverpool'u deplasmanda devirdi
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05 Mart 2021 01:08
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Chelsea 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Mason Mount'un golüyle Chelsea öne geçerken Liverpool ilk yarıda istediği pozisyonları yakalayamadı. İkinci yarıda Liverpool Chelsea kalesine gitmekte zorlanırken Jota ve Chamberlain değişiklikleri ile oyunu değiştirmeye çalıştı. Kaleyi bulan ilk şutunu 85'te atan Liverpool, aradığı golü bulamayınca Chelsea sahadan 1-0'lık galibiyet elde etti.

Liverpool Chelsea mağlubiyetiyle tarihinde ilk kez evinde üst üste 5. maçını kaybetmiş oldu.

Öte yandan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Chelsea 47 puana yükselirken Liverpool ise 43 puanda kaldı.



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