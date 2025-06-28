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Chelsea, Joao Pedro için bastırıyor!

Chelsea, Brighton forması giyen Joao Pedro'nun transferi için temaslarını sürdürüyor.

calendar 28 Haziran 2025 22:31
Haber: Cumhuriyet, Fotoğraf: X.com
Chelsea, Joao Pedro için bastırıyor!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Chelsea, Premier League'den Joao Pedro ismini gündemine aldı. The Guardian'ın haberine göre Londra ekibi, Brighton'ın Brezilyalı yıldızı Joao Pedro için görüşmelerini sürdürüyor.

BONSERVİSİ CEP YAKACAK

Brighton, 22 yaşındaki hücum oyuncusu için kapıyı yaklaşık 66 milyon Euro'nun üzerinde açtı. Chelsea'nin ise bu bedeli karşılamaya istekli olduğu belirtiliyor.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Joao Pedro, 10 gol atıp 7 de asist yaptı. Brezilyalı futbolcu; forvet, ikinci forvet ve kanat pozisyonlarında oynayabilmesiyle dikkat çekiyor.


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