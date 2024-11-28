Chelsea, Avrupa'da doludizgin ilerliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Chelsea deplasmanda Heidenheim'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Avrupa'da doludizgin ilerliyor
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28 Kasım 2024 22:53
UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea deplasmanda Frank Schimdt'in yönetimindeki Heidenheim'ı 2-0 mağlup etti.

Voith Arena'da oynanan maçta Chelsea'nin gollerini 51. dakikada Christopher Nkunku ve 86. dakikada Mykhailo Mudryk kaydetti.

Chelsea'de Cesare Casadei 90+6'da kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde 4'te 4 yapan Chelsea 12 puana ulaşırken, Heidenheim 9 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea deplasmanda Astana ile karşılaşırken, Heidenheim deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

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