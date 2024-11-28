UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea deplasmanda Frank Schimdt'in yönetimindeki Heidenheim'ı 2-0 mağlup etti.
Voith Arena'da oynanan maçta Chelsea'nin gollerini 51. dakikada Christopher Nkunku ve 86. dakikada Mykhailo Mudryk kaydetti.
Chelsea'de Cesare Casadei 90+6'da kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde 4'te 4 yapan Chelsea 12 puana ulaşırken, Heidenheim 9 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea deplasmanda Astana ile karşılaşırken, Heidenheim deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.
Voith Arena'da oynanan maçta Chelsea'nin gollerini 51. dakikada Christopher Nkunku ve 86. dakikada Mykhailo Mudryk kaydetti.
Chelsea'de Cesare Casadei 90+6'da kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde 4'te 4 yapan Chelsea 12 puana ulaşırken, Heidenheim 9 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea deplasmanda Astana ile karşılaşırken, Heidenheim deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.