UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea deplasmanda Frank Schimdt'in yönetimindeki Heidenheim'ı 2-0 mağlup etti.



Voith Arena'da oynanan maçta Chelsea'nin gollerini 51. dakikada Christopher Nkunku ve 86. dakikada Mykhailo Mudryk kaydetti.



Chelsea'de Cesare Casadei 90+6'da kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde 4'te 4 yapan Chelsea 12 puana ulaşırken, Heidenheim 9 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea deplasmanda Astana ile karşılaşırken, Heidenheim deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.



