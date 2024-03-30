Chelsea, 10 kişi Burnley'i karşısında kazanamadı!

Premier Lig 30. hafta maçında Chelsea, sahasında Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

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Chelsea, 10 kişi Burnley'i karşısında kazanamadı!
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30 Mart 2024 20:02
Premier Lig 30. hafta maçında Chelsea, sahasında Burnley ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Chelsea'nin golleri 44 ve 78. dakikalarda Cole Palmer'den geldi. Burnley'in gollerini 47. dakikada Cullen, 81. dakikada ise O'Shea attı.

Burnley'de teknik direktör Vincent Company ve futbolcu Lorenz Assignon kırmızı kart gördü.

Alınan bu sonuçla birlikte Chelsea 40 puana yükseldi. Burnley ise puanını 18!e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Arsenal deplasmanına gidecek. Burnley ise Wolves'i ağırlayacak.

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