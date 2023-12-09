Chamberlain; Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye attı

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı takımda derbilerde öne çıkmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Chamberlain; Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye attı
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09 Aralık 2023 19:41
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbide Alex Oxlade-Chamberlain tarihe geçti.

30 yaşındaki İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde kullandığı penaltıyı gole çevirerek büyük bir sevinç yaşadı.

Alex Oxlade-Chamberlain, Mario Gomez'den sonra (2015-2016) Beşiktaş'ta forma giydiği ilk sezonda hem Fenerbahçe, hem de Galatasaray ağlarını havalandıran ikinci futbolcu oldu.

Öte yandan Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ta bu sezon ligde 4 gole ulaştı.

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