Cevdet Göç: 'Bu kadar basit hatalar olmamalı'

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik sorumlusu Cevdet Göç, basit hataları fazla yaptıklarını söyledi.



Göç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.



Kazanmak için planlar yapıp, çalıştıkları bir maçta goller yediklerini belirten Göç, futbolda bunların olduğunu belirterek, "Bu kadar basit hatalar olmamalı. İstatistiklere baktığımız zaman yüzde 72'ye 28 gibi topla oynama oranı var ama futbolda her şey istatistik değil." dedi.



Oyuncuların gelişiminden mutlu olduklarını vurgulayan Göç, "İyi oynadığımızı düşünüyoruz. Biraz daha son vuruşlarda belki bizimde daha çok zaman ayırıp çalışmamız gerekecek. Oyunumuzun üzerine koymamız gerekiyor. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, rakibimizi de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





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