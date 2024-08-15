Cenk Özkacar'dan Galatasaray'a ret!

Galatasaray, Valencia forması giyen Cenk Özkacar'ın durumunu sordu. Milli futbolcu, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği için teklifi reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Özkacar'dan Galatasaray'a ret!
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15 Ağustos 2024 12:10
Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu. Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen Cenk Özkacar, bu teklifi reddetti.

Öte yandan Relevo'da yer alan habere göre ise Real Valladolid de milli futbolcu ile ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Cenk Özkacar'ın Valencia ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2022 yılından bu yana Valencia'da oynayan Cenk Özkacar, İspanyol ekibinde çıktığı 46 maçta 2 asist yaptı.





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