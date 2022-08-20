Cengiz Ünder'in Atalanta yolu kapandı

Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in, Serie A'ya dönme ihtimali ortadan kalktı.



Fransız basınında yer alan habere göre; Atalanta'da forma giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna katmak isteyen Marsilya, bu transfer için istediği sonuca ulaşamadı. Ukraynalı oyuncunun transferi için Atalanta'ya, Cengiz Ünder'i takasta öneren Marsilya, hem Malinovskyi'nin hem de Cengiz Ünder'in takımlarından ayrılmak istememesi üzerine transferi tamamlayamadı.



Haberde; İtalya'daki 3. sezonunun ardından Marsilya'nın kendisi için daha yüksek bir seviye anlamına gelmeyeceğini düşünen Malinovskyi'nin özellikle bu transfere soğuk baktığı ifade edildi. Ayrıca Cengiz Ünder'in de Marsilya'dan ayrılmayı düşünmemesi sebebiyle bu transfer rafa kalktı.



Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 41 resmi maça çıkan Ruslan Malinovskyi takımına; 10 gol 6 asistlik katkıda bulunurken, Marsilya ile 47 maça çıkan Cengiz Ünder, 13 gol 5 asist kaydetmeyi başarmıştı.





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