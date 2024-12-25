Celta Vigo'da Aspas hikayesi sürüyor

Celta Vigo, 37 yaşındaki Iago Aspas ile yola devam edecek.İspanyol ekibi, yaptığı açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Aspas'ın kontratının bir yıl uzatıldığını açıkladı.Celta Vigo altyapısından yetişen Aspas, İspanyol ekibinde çıktığı 509 maçta 210 gol attı ve 82 asist yaptı.Aspas, kariyerinde Celta Vigo dışında Liverpool ve Sevilla formaları da giymişti.