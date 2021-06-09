Çek tenisçi Krejcikova, Fransa Açık'ta yarı finalde

Tek kadınlarda dünya 33'üncüsü Barbora Krejcikova Roland Garros'ta yarı finali gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çek tenisçi Krejcikova, Fransa Açık'ta yarı finalde
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09 Haziran 2021 14:59
Tek kadınlarda dünya 33'üncüsü Barbora Krejcikova, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günü, çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Çek Krejcikova, 24 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez teklerde grand slam yarı finaline çıktı.

Turnuvada 2018 yılında çiftlerde şampiyonluk yaşayan Krejcikova, yarı finalde Iga Swiatek-Maria Sakkari eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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