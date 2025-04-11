İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde İspanya'nın Valencia ekibini 68-66 yenen Çimsa ÇBK Mersin, finale yükseldi.
Mücadeleye iyi başlayan Valencia, 3. dakikayı 9-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Çimsa ÇBK Mersin, 6-0'lık seri yakalayarak farkı bir sayıya (8-9) indirdi. Valencia, ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta 12. dakika Valencia'nın 22-21 üstünlüğüyle geçildi. ÇBK Mersin, Araujo ve Carleton'un sayılarıyla 14. dakikada 25-22 öne geçti. Valencia pota altından sayılar bulsa da farkın açılmasını engelleyemedi. Çimsa ÇBK Mersin, soyunma odasına 38-32 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe istediği gibi başlayamayan Çimsa ÇBK Mersin, ilk 4 dakika sayı üretemedi. Bu süreçte 5-0'lık seri yakalayan Valencia, farkı 1 sayıya (37-38) indirdi. Samuelson, Fauthoux, Howard ve Johannes ile sayılar bulan Çimsa ÇBK Mersin, çeyreğin bitiminde 1 dakika 42 saniye kala farkı 7 sayıya (43-50) çıkardı. Mersin temsilcisi, üçüncü çeyreği 50-46 önde bitirdi.
Final periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan Çimsa ÇBK Mersin, mücadelenin bitimine 8 dakika kala farkı 11 sayıya (46-57) çıkardı. Mersin ekibinin serisine 10-0'la karşılık veren Valencia, 36. dakikada farkı bir sayıya (56-57) indirdi. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi Çimsa ÇBK Mersin, 68-66 kazanarak adını finale yazdırdı.
FİNAL 13 NİSAN'DA
Tarihlerinde ikinci kez finale yükselen Mersin temsilcisi, Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a karşı 13 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de şampiyonluk mücadelesine çıkacak.
Salon: Principe Felipe
Hakemler: Gintaras Maciulis (Litvanya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Mihkel Manniste (Estonya)
Valencia: Romero 13, Fingall 8, Iagupova 4, Fiebich 10, Alexander 14, Mavunga 4, Torrens 3, Carrera 8, Florez, Turner 2
Çimsa ÇBK Mersin: Anderson 10, Johannes 12, Carleton 5, Rupert 8, Howard 16, Araujo 5, Fauthoux 10, Samuelson 2, Sinem Ataş, Diallo
1. Periyot: 20-17
Devre: 32-38
3. Periyot: 46-50
ÇBK Mersin, finale yükseldi!
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun yarı final maçında ÇBK Mersin, deplasmanda Valencia'yı 68-66 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Son güncelleme 11 Nisan 2025 23:53
İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde İspanya'nın Valencia ekibini 68-66 yenen Çimsa ÇBK Mersin, finale yükseldi.
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