Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü saat 19.15'te sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak
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30 Ağustos 2024 17:42
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sezonun ilk 3 haftasında 1'er beraberlik, galibiyet ve yenilgi alan yeşil-mavili ekip, 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Rize ekibi, 3 maçta 3 gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gol gördü.

RAMS Başakşehir iç saha beraberliğiyle lige başlayan, ikinci haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 yenen Çaykur Rizespor, üçüncü haftada sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybetti.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Benhur Keser, Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almayacak.

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