Çaykur Rizespor, İsveçli Sebastian Holmen ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Samuel Holmen'in kardeşi olan İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusu Holmen için perşembe günü Rize'de imza töreni düzenleneceği ifade edildi.
İsveçli stoper, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Willem'de forma giydi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusu Holmen için perşembe günü Rize'de imza töreni düzenleneceği ifade edildi.
İsveçli stoper, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Willem'de forma giydi.