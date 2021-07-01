Çaykur Rizespor, İsveçli Sebastian Holmen ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Samuel Holmen'in kardeşi Sebastian Holmen ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Çaykur Rizespor, İsveçli Sebastian Holmen ile anlaştı
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30 Haziran 2021 23:47
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Samuel Holmen'in kardeşi olan İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusu Holmen için perşembe günü Rize'de imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

İsveçli stoper, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Willem'de forma giydi.


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