Çaykur Rizespor, İspanyol oyuncu Oscar Pinchi'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İspanya'nın Las Palmas takımından Oscar Pinchi'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu Oscar Pinchi'nin, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, yeni transfer Pinchi'ye başarı dileğinde bulunuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu Oscar Pinchi'nin, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, yeni transfer Pinchi'ye başarı dileğinde bulunuldu.