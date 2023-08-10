Çaykur Rizespor, İspanyol oyuncu Oscar Pinchi'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İspanya'nın Las Palmas takımından Oscar Pinchi'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, İspanyol oyuncu Oscar Pinchi'yi transfer etti
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10 Ağustos 2023 15:22
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İspanya'nın Las Palmas takımından Oscar Pinchi'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu Oscar Pinchi'nin, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, yeni transfer Pinchi'ye başarı dileğinde bulunuldu.

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