Carsen Edwards, Milano karşısında 'Superman' modunu açtı

THY EuroLeague'in 17. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Olimpia Milano'yu 79-78 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Carsen Edwards, Milano karşısında 'Superman' modunu açtı
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21 Aralık 2024 02:12
Son güncelleme 21 Aralık 2024 02:23
THY EuroLeague'in 17. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Olimpia Milano'yu 79-78 mağlup etti.

Bu sonuçla Bayern Münih 11. galibiyetini alırken Olimpia Milano ise 8. yenilgisini yaşadı.

Olimpia Milano'da Nikola Mirotic 18 sayı – 6 asist – 5 ribaunt, Zach LeDay 14 sayı – 6 ribaunt, Fabien Causeur 13 sayı – 2 ribaunt, Josh Nebo 11 sayı – 8 ribaunt, Nenad Dimitrijević 11 sayı – 4 asist, Shavon Shields 7 sayıyla mücadele etti.

Bayern Münih'de Carsen Edwars 25 sayı – 3 asist, Devin Booker 23 sayı – 7 ribaunt, Nick Weiler-Babb 10 sayı – 12 asist – 6 ribaunt, Johannes Voigtmann 8 sayı – 7 ribaunt ile maçı tamamladı.

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