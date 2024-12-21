THY EuroLeague'in 17. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Olimpia Milano'yu 79-78 mağlup etti.
Bu sonuçla Bayern Münih 11. galibiyetini alırken Olimpia Milano ise 8. yenilgisini yaşadı.
Olimpia Milano'da Nikola Mirotic 18 sayı – 6 asist – 5 ribaunt, Zach LeDay 14 sayı – 6 ribaunt, Fabien Causeur 13 sayı – 2 ribaunt, Josh Nebo 11 sayı – 8 ribaunt, Nenad Dimitrijević 11 sayı – 4 asist, Shavon Shields 7 sayıyla mücadele etti.
Bayern Münih'de Carsen Edwars 25 sayı – 3 asist, Devin Booker 23 sayı – 7 ribaunt, Nick Weiler-Babb 10 sayı – 12 asist – 6 ribaunt, Johannes Voigtmann 8 sayı – 7 ribaunt ile maçı tamamladı.
Bu sonuçla Bayern Münih 11. galibiyetini alırken Olimpia Milano ise 8. yenilgisini yaşadı.
Olimpia Milano'da Nikola Mirotic 18 sayı – 6 asist – 5 ribaunt, Zach LeDay 14 sayı – 6 ribaunt, Fabien Causeur 13 sayı – 2 ribaunt, Josh Nebo 11 sayı – 8 ribaunt, Nenad Dimitrijević 11 sayı – 4 asist, Shavon Shields 7 sayıyla mücadele etti.
Bayern Münih'de Carsen Edwars 25 sayı – 3 asist, Devin Booker 23 sayı – 7 ribaunt, Nick Weiler-Babb 10 sayı – 12 asist – 6 ribaunt, Johannes Voigtmann 8 sayı – 7 ribaunt ile maçı tamamladı.