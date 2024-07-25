Carmelo: 'Ben, Brunson gibi 113 milyonu masada bırakmazdım'

New York Knicks'in eski yıldızı Carmelo Anthony, takımın mevcut süperstarı Jalen Brunson gibi 113 milyon dolarlık bir maaş kesintisi yapmayı kabul edemeyeceğini söyledi.



Brunson, bu yaz Knicks'le mevcut kontratını dört yıllığı 156 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmış ve takıma maaş dağıtımı konusunda geleceğe yönelik esneklik sağlama amacıyla, masada 113 milyon dolarlık bir meblağ bırakmıştı.



Philadelphia 76ers yıldızı Paul George'un sunduğu 'Podcast P'ye konuk olan Carmelo, Brunson'ın bu tercihiyle aynı fikirde olmadığını belirtti:



"Ben yapmazdım. Bu parayı telafi edebilmek için saha dışında bir şeyler kazanıyor olması lazım. 113 milyon dolar çok ciddi bir miktar. Neden yaptığının arkasındaki mantığı ve düşünceyi bilmiyorum. Çok spesifik bir nedeni olmalı.



Bu bence iki şekilde de kaybedeceğiniz bir senaryo. Masada para bıraktığınızda da laf ediyorlar, bırakmadığınızda da. O yüzden günün sonunda önemli olan kendiniz için en iyisi neyse onu yapmak.



Ama JB kendi durumunun farkındadır. Arkadaşının takıma gelmesi için maaşında indirime gidiyor. Knicks'le bu konuda beraber çalışıyor, bu da onların çözeceği bir durum. Zaten fazlasını kazanacaktır."



Brunson, bir yaz dönemi daha beklemesi durumunda beş yıllığı 269 milyon dolarlık bir anlaşmaya hak kazanacaktı. Fakat indirimli sözleşmeyi imzalamak, Knicks'in OG Anunoby'ye kontrat vermesine ve Mikal Bridges ile takas yapmasına olanak sağlarken, ekibin gelecek sezonlarda kadro kurma sürecinde maaş boşluğunda hareket alanı kazandırdı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU