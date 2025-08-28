28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-271'
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-029'
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

CANLI | Şampiyonlar Ligi kura çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi yapılıyor ve Galatasaray dahil 36 takımın rakibi belli oluyor.

calendar 28 Ağustos 2025 19:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI | Şampiyonlar Ligi kura çekimi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştiriliyor.

CANLI TAKİP EDİYORUZ!
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY:

PSG: 

Real Madrid:

Manchester City: 

Bayern Münih: 

Liverpool:

Inter: 

Chelsea

Dortmund: 

Barcelona: 

Arsenal:

Leverkusen:

Atletico Madrid: 

Benfica:

Atalanta:

Villarreal:

Juventus:

Frankfurt:

Club Brugge: 

Tottenham:

PSV: 

Ajax: 

Napoli:

Sporting Lizbon:

Olympiakos:

Slavia Prag:

Bodo Glimt:

Marsilya:

Kopenhag:

Monaco:

Union SG:

Qarabağ:

Athletic Bilbao:

Newcastle:

Pafos:

Kairat:

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şöyle:

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025


3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER:



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
