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CANLI | Güney Kore - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşıyor.

calendar 21 Haziran 2025 19:29 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 20:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Güney Kore - Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaşıyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele, saat 19.30'da başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

GÜNEY KORE: 3

TÜRKİYE: 11

(2. SET) 

GÜNEY KORE 0-1 TÜRKİYE

1. SET SONUCU: 11-25

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