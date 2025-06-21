CANLI | Güney Kore - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaşıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele, saat 19.30'da başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GÜNEY KORE: 3
TÜRKİYE: 11
(2. SET)
GÜNEY KORE 0-1 TÜRKİYE
1. SET SONUCU: 11-25
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele, saat 19.30'da başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GÜNEY KORE: 3
TÜRKİYE: 11
(2. SET)
GÜNEY KORE 0-1 TÜRKİYE
1. SET SONUCU: 11-25
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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