CANLI: Beşiktaş-İstanbulspor

Beşiktaş, lige verilen milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele, saat 13.00'te başladı. Müsabaka, Beşiktaş'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ: 1
İSTANBULSPOR: 1
Dakika 43: Emir Kaan Gültekin
Dakika 50: Gabriel Paulista
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Paulista, Amir, Salih Uçan, Chamberlain, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkacak.
İSTANBULSPOR XI: İsa Doğan, Duhaney, Okan, Fatih, Yusuf, Kerem, İsa, Şeref, Djilan, Cham, Emir.
BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş 26 maç sonunda topladığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Beşiktaş, milli maçların ardından Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
İSTANBULSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ise 30 maç sonunda topladığı 46 puanla 6. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi bu maçlarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. İstanbulspor, Beşiktaş'la oynayacağı hazırlık maçının ardından ligde Adanaspor'a konuk olacak.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele, saat 13.00'te başladı. Müsabaka, Beşiktaş'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ: 1
İSTANBULSPOR: 1
Dakika 43: Emir Kaan Gültekin
Dakika 50: Gabriel Paulista
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Paulista, Amir, Salih Uçan, Chamberlain, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkacak.
İSTANBULSPOR XI: İsa Doğan, Duhaney, Okan, Fatih, Yusuf, Kerem, İsa, Şeref, Djilan, Cham, Emir.
BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş 26 maç sonunda topladığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Beşiktaş, milli maçların ardından Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
İSTANBULSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ise 30 maç sonunda topladığı 46 puanla 6. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi bu maçlarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. İstanbulspor, Beşiktaş'la oynayacağı hazırlık maçının ardından ligde Adanaspor'a konuk olacak.