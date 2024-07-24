CANLI: Beşiktaş - Bandırmaspor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Beşiktaş - Bandırmaspor
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24 Temmuz 2024 17:44
Son güncelleme 24 Temmuz 2024 17:58
Beşiktaş, yeni sezon öncesi bir hazırlık maçına daha çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Bandırmaspor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geliyor.

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BEŞİKTAŞ: 0

BANDIRMASPOR: 0

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ 

Beşiktaş: Ersin - Onur, Necip, Tayyip, Serkan Emrecan - Demir Ege, Salih, Muci, Can Keleş, Muleka - Immobile.

Beşiktaş'ta yeni transferler Can Keleş ve Ciro Immobile ilk kez 11'de sahaya çıkacak.



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