CANLI: Beşiktaş - Bandırmaspor

Beşiktaş, yeni sezon öncesi bir hazırlık maçına daha çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Bandırmaspor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geliyor.
CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI: 1. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 0
BANDIRMASPOR: 0
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Beşiktaş: Ersin - Onur, Necip, Tayyip, Serkan Emrecan - Demir Ege, Salih, Muci, Can Keleş, Muleka - Immobile.
Beşiktaş'ta yeni transferler Can Keleş ve Ciro Immobile ilk kez 11'de sahaya çıkacak.
CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI: 1. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 0
BANDIRMASPOR: 0
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Beşiktaş: Ersin - Onur, Necip, Tayyip, Serkan Emrecan - Demir Ege, Salih, Muci, Can Keleş, Muleka - Immobile.
Beşiktaş'ta yeni transferler Can Keleş ve Ciro Immobile ilk kez 11'de sahaya çıkacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU